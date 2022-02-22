Emmet Cohen 1 Mart'ta CRR'de! - Son Dakika
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Emmet Cohen 1 Mart'ta CRR'de!

Emmet Cohen 1 Mart'ta CRR'de!

22.02.2022 16:48

Retro ve modern tarzları birleştiren genç piyanist, besteci Emmet Cohen, 1 Mart'ta, CRR'de cazseverlerle buluşacak.

Cohen'e konserde; "olağanüstü bir davulcu" olarak anılan ve geleceğin parlayan yıldızı olarak gösterilen Kyle Poole ve günümüzün en etkili bas seslerinden biri olarak nitelendirilen, enstrümanına hâkimiyetiyle adından söz ettiren Japon basçı Yasushi Nakamura eşlik edecek. Konserde, swing öncesi dönemin ve New Orleans tarzının günümüze taşınmasından doğacak cümbüş ile renkli bir akşam yaşanacak.

Cazda, geleneklerin aktarımına kendini adamış biri olarak önemli figür kabul edilen Emmet Cohen, uluslararası caz festivallerinin aranan genç ismi olarak dikkat çekiyor. New York Times onun sanatını, "Hassas bir dokunuş, kendinden emin, havalı salınım hissi ve güler yüzlü bir akış" cümleleriyle özetliyor.

Piyano Saf Sihir…

Çalma arzusunun doğuştan geldiğini söyleyen Cohen, piyanoya olan tutkusunu şu cümlelerle anlatıyor: "Küçükken 'Piyano, siyah beyaz 88 kişilik bir ailedir, hepsi parmaklarımın altında harika bir orkestra oluşturmak için birlikte çalışır' dendiğini duymuştum. Bence insanlar tarafından yaratılan ve saf sihir olan bazı şeyler var. Piyano oldukça keyfi bir şey, bir kutu tel ve çekiç ama onda sonsuz sayıda kombinasyon yaratabileceğiniz bir şey var."

"Emmet'in Yerinden Canlı" Pandemi Konserleri

Emmet Cohen, geçtiğimiz yıl yayınladığı"Future Stride" isimli albümünde cazın erken dönem piyano geleneğini 21. yüzyıla taşıyan ve renkli piyano parçaları kaydetmişti.

Cohen ve arkadaşları pandemi döneminde ise; insanların morale ihtiyacı olduğunu düşüncesinden hareketle, "Emmet'in Yerinden Canlı" adıyla sanal konserler gerçekleştirmişti. Konserler 35.000 ile 80.000 arasında değişen online katılım ile izlenmişti.

Kaynak: Bültenler
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