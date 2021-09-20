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Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler? - Son Dakika
BBC

Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?

20.09.2021 07:53
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?, System.String[]

Koronavirüs salgını sebebiyle verilen bir yıl aranın ardından adayların bizzat katılımıyla yapılan 2021 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.

Bazı adaylar ise Londra'dan törene katıldı.

The Crown en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak geceye adını yazdırdı.

İşte adaylar ve kazananlar:

En iyi dram dizisi

En iyi mini dizi

En iyi komedi dizisi

Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu

Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu

Dram dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

Dram dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

Mini dizi veya film dalında en iyi erkek oyuncu

Mini dizi veya film dalında en iyi kadın oyuncu

Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Mini dizi veya film dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu

Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu

Komedi dizilerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

Komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

En iyi reality yarışma programı

En iyi talk şov serisi

En iyi skeç serisi

En iyi özel talk şov

En iyi komedi dizisi yazarı

En iyi dram dizisi yazarı

En iyi mini dizi ya da film yazarı

Komedi dizisi dalında en iyi yönetmen

Dram dizisi dalında en iyi yönetmen

Mini dizi dalında en iyi yönetmen

Fotoğraflarla kırmızı halı

Sarah Paulson, bu yıl ödül vermek için sahnedeydi.

Anya Taylor-Joy, en iyi mini dizi ödülünü kazanan Netflix dizisi The Queen's Gambit'in başrol oyuncusuydu.

Emerald Fennell, The Crown'da Cornwall Düşesi rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında adaydı. Törene Londra'daki salonda katıldı.

RuPaul's Drag Race yıldızları da en iyi reality yarışma programı ödülünü kazandı.

The Kominskey Method'daki rolüyle komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülü için yarışan Michael Douglas, gecenin sunucularından biri olan eşi Catherine Zeta-Jones ile kırmızı halıda poz verdi.

Kenan Thompson iki dalda adaydı.

Schitt's Creek geçen yılki video konferansla yapılan törende birçok ödül almıştı. Bu yıl, Eugene and Dan Levy törene katılarak ödül verdi.

Komedyen ve oyuncu Cedric The Entertainer, Los Angeles'taki ödül törenini sundu.

The Big Bang Theory'deki rolüyle tanınan Kaley Cuoco, The Flight Attendant yapımındaki performansıyla en iyi kadın komedi oyuncusu dalında aday gösterildi.

İngiliz oyuncu Cynthia Erivo da mini dizi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü almak için yarıştı.

Jason Sudeikis, Ted Lasso'daki rolüyle komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Mare of Easttown yıldızı Kate Winslet, mini dizide en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

The Crown'da Prens Charles'ı canlandırdığı rolüyle Josh O'Connor, dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Gillian Anderson, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı canlandırdığı başarılı performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Londra'daki törende aldı.

İngiliz oyuncu Emma Corrin, The Crown dizisinde prenses Diana'yı canlandırdı.

Billy Porter, Pose'daki performansıyla Emmy Ödülleri'ne aday oldu.

Seth Rogen, gecenin ilk ödülü olan komedi dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Hannah Waddingham'a verdi.

Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?
Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler?

Emmy Ödülleri, Los Angeles, The Crown, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emmy Ödülleri 2021: Adaylar ve kazananlar kimler? - Son Dakika Dünya

BBC

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