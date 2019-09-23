Emmy Ödülleri'ne İngiliz oyuncular damga vurdu

Televizyon dünyasının Oskarları olarak görülen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi drama dalında Game of Thrones ödüle layık görülürken, geceye İngiliz oyuncular damga vurdu.

Los Angeles'ta düzenlenen ödül töreninde, BBC'de yayımlanan Fleabag dizisi En iyi Komedi dalında ödül alırken, yine BBC'de yayımlanan Killing Eve dizisinin başrol oyuncusu Jodie Comer, drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Fleabag dizisinin yaratıcısı ve senaryo yazarı Waller-Bridge aynı zamanda komedi dalında en iyi başrol oyuncusu ve en iyi senaryo ödüllerini aldı.

Waller-Bridge "Fleabag 2014'te Edinburgh festivalinde tek kişilik bir gösteri olarak başlamıştı ve buraya kadarki yolculuk tamamen çılgınca oldu" dedi.

Killing Eve'de canlandırdığı Villanelle karakteriyle Mayıs ayında Bafta ödülü de alan Jodie Comer, ödülünü alırken "Bu gece bu sahneye çıkmayı beklemiyordum" diye konuştu.

Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü, Pose'daki rolüyle Billy Porter'ın olurken, komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü Barry dizisindeki performansıyla Bill Hader layık görüldü.

En iyi mini dizi ödülünü de Chernobyl dizisi aldı.

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Sekizinci ve son sezonu yayınlanan Game of Thrones en iyi drama dizisiyle beraber toplam 12 ödül aldı.

Dizinin son sezonu farklı tepkiler almış ve son sezonun yeniden çekilmesi için bir kampanya başlatılmıştı. Game of Thrones Emmy ödülleri tarihinde en çok ödül alan ve en çok dalda aday gösterilen dizi olma özelliğini de taşıyor.