Son Dakika Haberleri: Emmy Ödülleri'nin tahtına Game of Thrones oturdu: 'GOT' 32 adaylıkla rekor kırdı
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Emmy Ödülleri'nin tahtına Game of Thrones oturdu: 'GOT' 32 adaylıkla rekor kırdı

3 saat önce

Emmy Ödülleri'nin tahtına Game of Thrones oturdu: 'GOT' 32 adaylıkla rekor kırdı

Emmy Ödülleri'nin tahtına Game of Thrones oturdu: 'GOT' 32 adaylıkla rekor kırdı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 'televizyonun Oscar Ödülleri' olarak kabul edilen Emmy'de, Game of Thrones (GOT) dizisi 32 adaylıkla bir yılda en çok ödüle aday olma rekorunu kırdı. GOT, Emmy Ödülleri'nin en prestijlilerinden kabul edilen "En İyi Drama"yı bugüne kadar 3 kez kazandı.

Bu yıl finalini yapan GOT'u ekranlara getiren HBO kanalı ise tüm dizilerinden toplamda 137 Emmy Ödülleri adaylığı çıkardı. İnternet üzerinden içerik sunan Netflix, HBO'nun arkasından 117 adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Netflix geçen yıl HBO'nun önünde en çok Emmy adaylığı çıkaran platform olmuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Game of Thrones, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:52 
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