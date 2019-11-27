Son Dakika Haberleri: Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
Son Dakika Magazin Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'da! İşte ilk sözleri... - Son Dakika Magazin

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'da! İşte ilk sözleri...

6 saat önce

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi.

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer İstanbul'da! İşte ilk sözleri..., System.String[]

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi. Ödülü kazanmış olmam benim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.

Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:08 
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