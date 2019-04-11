Son Dakika Haberleri: Emmy Ödüllü Tek Yönetmenimizden Avrupalı Türklere: Boşuna Para Vermeyin!

Emmy Ödüllü Tek Yönetmenimizden Avrupalı Türklere: Boşuna Para Vermeyin!

35 dakika önce

YÖNETTİĞİ diziler Kara Sevda, Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Aşk-ı Memnu, Elveda Derken, Karagümrük Yanıyor ve Nasip Kısmet, Kandil, Yusufcuk, Mezar Arasında, Düşman Kızı, Bedel gibi filmlerle büyük başarılara imza atan Hilal Saral, Çukur dizisinin Çeto'su, Kara...

Emmy Ödüllü Tek Yönetmenimizden Avrupalı Türklere: Boşuna Para Vermeyin!, System.String[]
YÖNETTİĞİ diziler Kara Sevda, Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Aşk-ı Memnu, Elveda Derken, Karagümrük Yanıyor ve Nasip Kısmet, Kandil, Yusufcuk, Mezar Arasında, Düşman Kızı, Bedel gibi filmlerle büyük başarılara imza atan Hilal Saral, Çukur dizisinin Çeto'su, Kara Dayı'nın Barut Necdet'i ünlü oyuncu Erkan Avcı ile birlikte 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin konuğu oldu. Frankfurt Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye dizi tutkunları büyük ilgi gösterdi.

BOŞUNA PARA VERMEYİN

Söyleşide yurtdışında yaşayan ailelere çocuklarına Türkçeyi doğru öğretmedikleri gerekçesiyle çok kızdığını belirten Hilal Saral, oyunculuğun maden işçiliğinden sonra en zor meslek olduğunu söyledi.

Avrupa'da yaşayan oyunculuk tutkunluklarına "Sakın oyunculuk ajanslarına boşuna para vermeyin.

Başlamanız gereken yerler Tiyatro Frankfurt ve Köln'deki Net Akademi gibi adresler olmalı" mesajını verdi.

Diyarbakır doğumlu biri olarak Türkçeyi sonradan öğrendiğini kaydeden Erkan Avcı ise Almanya'dan Türkiye'ye giden birinin bu diksiyonlarla en fazla iki ya da üç çalışmada yer alabileceğini söyledi. Okumanın önemine de dikkati çeken Avcı "Hiçbir şey olmazsanız aydın olursunuz. Sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen birinin buradan zararlı çıkma ihtimali yok" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:32 
Kurt Seyit ve Şura, Kara Sevda, Fatmagül ün Suçu Ne, Hilal Saral, Güncel
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