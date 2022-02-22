Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak

22.02.2022 14:36
Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak

Hint Okyanusu'nda son aylarda peş peşe kasırga felaketleriyle karşılaşan ada ülkesi Madagaskar'da bugün başlaması beklenen Emnati Kasırgası'nın hızının saatte 170 kilometreye ulaşacağı bildirildi.

Hint Okyanusu'nda son aylarda peş peşe kasırga felaketleriyle karşılaşan ada ülkesi Madagaskar'da bugün başlaması beklenen Emnati Kasırgası'nın hızının saatte 170 kilometreye ulaşacağı bildirildi.

Güney Afrika Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunu vurması ve sonrasında güneye doğru ilerlemesi beklenen kasırgada rüzgar hızının saatte 170 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, kasırganın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaşmasının beklenmediği aktarıldı.

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Madagaskar Kızılhaç Topluluğu, felaket uyarısı yaparak, fırtınanın vuracağı bölgede muhtemel bir insani trajediyi önlemek için acil yardım çalışmalarını hızlandırdıklarını duyurdu.

Ülkede ay başında etkili olan Batsirai Kasırgası'nda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ocak ayında görülen "Ana" tropikal fırtınası sonrasında ise 110 bin kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

YORUMLAR
500
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye'nin büyük bölümü sağanak altında! İşte 22 Şubat hava durumu Bugün hava nasıl olacak? Türkiye'nin büyük bölümü sağanak altında! İşte 22 Şubat hava durumu Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak İstanbul'da yağışlar azaldı ama su sıkıntısı olmayacak İstanbul'da yağışlar azaldı ama su sıkıntısı olmayacak

Hint Okyanusu, Güney Afrika, Meteoroloji, Madagaskar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:44 Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:44:48. #1.13#
SON DAKİKA: Emnati Kasırgası, Madagaskar'a saatte 170 kilometre hızla ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement