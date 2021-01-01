Emniyet 15 saatlik denetimde 3 bin kişi sorguladı - Son Dakika

Emniyet 15 saatlik denetimde 3 bin kişi sorguladı
01.01.2021 00:02
Yeni yıl öncesi yılbaşı tatili için Muğla'nın turistik ilçelerine diğer illerden yoğun araç girişi yaşanırken, Muğla Emniyet Müdürlüğü 'huzur ve güven' uygulaması ile 15 saatlik bir denetim gerçekleştirdi.
Yeni yıl öncesi yılbaşı tatili için Muğla'nın turistik ilçelerine diğer illerden yoğun araç girişi yaşanırken, Muğla Emniyet Müdürlüğü 'huzur ve güven' uygulaması ile 15 saatlik bir denetim gerçekleştirdi.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık saat 10.00'da başlayan denetimler 31 Aralık gece saat 01.00'a kadar devam etti. Denetimlerde 422 iş yeri, 51 metruk bina, 1239 araç denetlendi. Denetimlerde 3 bin 034 şahıs sorgulandı.
Yapılan denetleme ve sorgulamalar neticesinde 7 iş yerine 38 bin 666 TL idari para cezası uygulanırken, 175 araca 70 bin 981 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 2 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı. - MUĞLA
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