Emniyet 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi - Son Dakika

Emniyet 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 519 kişi gözaltına alındı.

Emniyet 53 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 519 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda 53 ilde yürütülen operasyonlarda 615 kilogram esrar, 101 kilogram eroin, 440 kilogram skunk, 11 kilo 400 gram metamfetamin, 3 kilo 800 gram bonzai ve 186 bin 866 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 21 tabanca ve tüfek ile 45 bin 95 liraya el konuldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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