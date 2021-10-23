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Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı

23.10.2021 13:06

İzmir merkezli 7 ilde, eskort, satılık araç kapora ve konteyner dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir polisi, eskort, satılık araç kapora ve konteyner dolandırıcılıklarının artması üzerine, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren suç şebekesinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

BİRÇOK VATANDAŞ HESAPLARINA PARA YATIRMIŞ

Yapılan çalışmalarda; sahte oluşturulan internet sitelerinde cinsel birliktelik amacıyla eskort ilanı verdikleri, şüpheli şahısların bu sitelere üye olan mağdurlardan sigorta ve hizmet bedeli adı altında para talep ettikleri, gerçekte bu hizmeti vermeyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ayrıca yine yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin, internet sitelerinde sahte ilan ve görsel oluşturmak suretiyle piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı yayınladıkları, bir çok vatandaşın banka hesaplarına kapora adı altında para yatırttıkları tespit edildi.

500 BİN LİRALIK VURGUN

Polis ekipleri, 2019-2021 yıllarında 54 kişinin yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığını tespit ederken, eylemleri gerçekleştiren 24 şüphelinin kimliği de belirlendi. 19 Ekim günü İzmir merkezli Aydın, Antalya, Ankara, Denizli, Muğla ve Trabzon illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda belirlenen 24 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri tamamlanırken 3 şüphelinin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı - Son Dakika


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