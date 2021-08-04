Emniyet Afet Kriminal İnceleme birimi yangın bölgelerinde aktif görev alıyor - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme (AKİ) birimi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bir haftadır etkili olan orman yangınları konusunda da aktif görev yapıyor.

Alınan bilgiye göre, Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Büro Amirliği, afet ve kazalarda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmalarında önemli rol oynuyor.

AKİ birimi, geçen yıl 24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da, 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen Sakarya'da ve 30 Ekim'de depremin olduğu İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit çalışmalarına katıldı.

Birim personeli Ege ve Akdeniz bölgelerinde bir haftadır etkili olan orman yangınları konusunda aktif görev alıyor.

Bu kapsamda, afet konularına müdahalede tam donanımlı araç ve arazi aracı ile birlikte orman yangınlarına müdahale ederek söndürme ve yangınla mücadele edenlere destek vermek için Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde görev alan birim, AFAD ve itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar ile birlikte yangın söndürme ve destek çalışmalarını sürdürüyor.

AKİ ekipleri, yangına müdahale esnasında vatandaşların ve görevlilerin eldiven, maske ile göz damlası gibi ihtiyaçlarını da karşıladı.