Emniyet Amiri Çetinel, görevine başladı - Son Dakika
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Emniyet Amiri Çetinel, görevine başladı

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine atanan Ferdi Osman Çetinel görevine başladı.

Emniyet Amiri Çetinel, görevine başladı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine atanan Ferdi Osman Çetinel görevine başladı.


İlçe Emniyet Amirliği görevini vekaleten yürütecek olan Komiser Yardımcısı Ferdi Osman Çetinel, 1993 yılında Afyonun İscehisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini İscehisar Fatih İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini ise İscehisar Çok Programlı Lisesinde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bitiren Çetinel 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Ankara Polis Akademisi İlk derece Amirlik eğitimini bitirdi. Bekar olan Çetinel, ayrıca Polis Akademisi Güvelik Bilimleri Enstitüsünde Güvenlik Bilimi dalında yüksek lisans yaptı. - KÜTAHYA

Polis Akademisi, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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