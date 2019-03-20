Son Dakika Haberleri: Emniyet Amirinin Doktora Tezi Kitap Oldu

Emniyet Amirinin Doktora Tezi Kitap Oldu

51 dakika önce

Osmaneli İlçe Emniyet Müdür Vekili Dr. Ali Özgan'ın Polis Akademisi'nde yapmış olduğu doktora çalışması, "Çok kültürlülük ve Toplumsal Güvenlik, ABD Örneği" adıyla uluslararası bir yayınevi tarafından tüm Türkiye'de yayımlandı.

Emniyet Amirinin Doktora Tezi Kitap Oldu, System.String[]
Osmaneli İlçe Emniyet Müdür Vekili Dr. Ali Özgan'ın Polis Akademisi'nde yapmış olduğu doktora çalışması, "Çok kültürlülük ve Toplumsal Güvenlik, ABD Örneği" adıyla uluslararası bir yayınevi tarafından tüm Türkiye'de yayımlandı.

Doktora tezi olarak hazırladığı ve daha sonra kitap haline getirdiği ilk kitabı ile bilgi veren Özgan, "Başta sosyoloji ve siyaset bilimi olmak üzere güvenlik bilimleri, felsefe, uluslararası ilişkiler, sosyal psikoloji ve tarih olmak üzere disiplinler arası bir çalışma olan eser hem toplumsal güvenlik adıyla yayınlanan ilk Türkçe kitap olma özelliğini taşımakta hem de Batı'da yeni yeni çalışılmaya başlanan 'Güvenlik Sosyolojisi'ne katkıda bulunmaktadır" dedi. Özgan, eserini başta Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kaymakam Naif Yavuza olmak üzere birçok kişiye takdim etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Ali Özgan, Polis Akademisi, Güncel
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