Son Dakika Haberleri: Emniyet Binası Önünde Fotoğraf Çektiren Deaş Şüphelileri Beraat Etti

Emniyet Binası Önünde Fotoğraf Çektiren Deaş Şüphelileri Beraat Etti

1 saat önce

Kayseri'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan, emniyet binası önünde fotoğraf çektirdikleri iddia edilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 2 sanık, mahkemece beraat etti.

Emniyet Binası Önünde Fotoğraf Çektiren Deaş Şüphelileri Beraat Etti, System.String[]
Kayseri'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan, emniyet binası önünde fotoğraf çektirdikleri iddia edilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 2 sanık, mahkemece beraat etti.

23 Ocak'ta DEAŞ silahlı terör örgütünün ülke ve kent genelinde faaliyetlerin engellenmesi, etkisiz hale getirilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu Abdulfettah E. ve Abdulselam E. isimli şüpheliler yakalandı. Suriyeli iki şüpheli, Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliye'ye sevk edildi. İki şüpheli de tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Abdulfettah E. ve Abdulselam E. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık Abdulselam E. mahkemede tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Örgütle hiçbir alakamız yok. O gün akrabalarımızı ziyarete gidiyorduk. Emniyet önünde tesadüfen fotoğraf çekindik, DEAŞ ile herhangi bir bağlantımız yok. O binanın Emniyet'e ait olduğunu dahi bilmiyorduk" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Suriye uyruklu her iki sanığın da çekilen fotoğraf dışında herhangi bir somut delil bulunamadığından beraatlarına ve tahliyelerine karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:38 Kaynak: İHA

Kayseri, Suriye, 3. Sayfa
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