Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi
6 saat önce
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:30 Kaynak: İHA
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi.
Bafra'da korona virüsü önlemlerine ilişkin çalışmalar, kamu binalarında devam ediyor. Bafra Belediyesi ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve araçlarını yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti. Bafra Belediyesi tarafından kamu binalarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının süreceği bildirildi. - SAMSUN
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