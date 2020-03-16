Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

6 saat önce

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi.

Emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi, System.String[]

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve araçları dezenfekte edildi.


Bafra'da korona virüsü önlemlerine ilişkin çalışmalar, kamu binalarında devam ediyor. Bafra Belediyesi ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait hizmet binaları ve araçlarını yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte etti. Bafra Belediyesi tarafından kamu binalarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının süreceği bildirildi. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:30 Kaynak: İHA
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