Son Dakika Haberleri: Emniyet Binasında İntihar Etti

Emniyet Binasında İntihar Etti

43 dakika önce

Amasya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir teknisyen yardımcısı müdürlük binasında tabancayla intihar etti.

Emniyet Binasında İntihar Etti, System.String[]
Amasya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir teknisyen yardımcısı müdürlük binasında tabancayla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, dün yaşanan olayda maddi sorunlarından dolayı bunalıma giren teknisyen yardımcısı Y.T (50), mesainin bitimine yakın saatlerde girdiği bunalım sonucu ruhsatlı tabancasını başına dayayıp ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Y.T kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa
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