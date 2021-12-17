Üye Girişi
Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi - Son Dakika

Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi

17.12.2021 11:37

İstanbul'da 6 ay süren teknik ve fiziki takipten sonra gözaltına alınan fuhuş baronu olarak bilinen Hakan A.'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin açtıkları 7 masaj salonunda para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, ayrıca fuhuş için 3 ev kiraladıkları öne sürülüyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 35 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Baskınlarda fuhuş baronu Hakan A. ve kardeşi Niyazi A.'nın da aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunda olan 9'u kadın 15 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın da kurtarılmıştı.

Emniyet uzun süredir peşindeydi! 6 aylık teknik takip sonucu fuhuş baronu yakalandı

FUHUŞ BARONU TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Hakan A.'nın bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet uzun süredir peşindeydi! 6 aylık teknik takip sonucu fuhuş baronu yakalandı

DAHA ÖNCEDE 4 KEZ OPERAYON YAPILMIŞTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan A.?ya daha önce 4 kez operasyon düzenlenmişti. 2012'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 130 şüpheli ile birlikte yakalanmıştı. 'Fuhuş Baronu' olarak anılan Hakan A. 2017'de düzenlenen bir başka operasyonda gözaltına alınmış, özellikle Şişli ve Kadıköy'de masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı öne sürülmüştü. Hakan A.?nın lüks semtlerde 10 daire, lüks araçlar ve gayrimenkullerden oluşan mal varlığına olduğu belirlenmişti. Şüpheli Hakan A.'nın 2018 yılında işlerini yürütebilmek için bir Emniyet Müdürüne para verdiği ve kadın sağladığı iddia edilmişti.

Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kumar, Masaj, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:42 New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı
11:42 Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı
11:41 Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var
11:37 Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi
11:36 Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı
11:28 Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var
11:25 Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
11:23 Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap
11:16 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler
11:15 "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor
New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı         
11:43
Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var         
11:41
Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu Prof. Dr. Özlenen Özkan uyardı: Omicron çok daha bulaşıcı bir varyant, yoğun bakımlarımız dolu         
11:34
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı         
10:03
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:54:56. #1.12#
SON DAKİKA: Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement