Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu - Son Dakika
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Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu

07.04.2022 03:12
Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, cumhurbaşkanı, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu - Son Dakika


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