Emniyet çalınan hayvanları drone yardımıyla buldu - Son Dakika

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Drone ile yer tespiti yapan ekipler, 10 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Ekipler, çalınan hayvanların bulunduğu yeri belirlemek için Dicle Mahallesi'nde drone havalandırdı.

Çevredeki 17 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, küçükbaş hayvanları çalan kişileri tespit etti.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir besicinin, 10 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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