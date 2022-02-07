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Emniyet'e 10 KIRAÇ daha teslim edildi - Son Dakika

Emniyet'e 10 KIRAÇ daha teslim edildi

07.02.2022 14:06

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 adet KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nı daha teslim ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 adet KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nı daha teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kriminal inceleme aracı teslimatına ilişkin bilgi verdi.

İsmail Demir, "EGM'nin olay yeri incelemelerini daha etkili yapabilmesi için ürettiğimiz KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nın teslimatlarını sürdürüyoruz. Son olarak 10 adet KIRAÇ'ı EGM'ye teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Demir'in paylaşımında yer verdiği videoda da Katmerciler tarafından özgün olarak üretilen aracın özelliklerine ilişkin bilgi aktarıldı.

Buna göre, geniş alan aydınlatma kitine sahip KIRAÇ, daha önce üretilen olay yeri inceleme araçlarından daha üstün özelliklerde donanıma sahip bulunuyor. KIRAÇ'ın zırhlı ve zırhsız versiyonları yapıldı. Çeşitli devir hızlarında yüzde 30 eğime tırmanma özelliği yer alan araç, otomatik parmak izi sistemiyle dikkati çekiyor. Tam bağımsız süspansiyon sistemi ve otomatik şanzımanıyla her türlü hava ve yol koşulunda üstün hareket kabiliyeti sergileyebilen KIRAÇ, 360 derece kamera sistemiyle de bulunduğu bölgeye hakim oluyor. Araç, kriminal incelemelerde kolaylık sağlayan çok sayıda teknolojik donanımı barındırıyor.

Emniyet'e 10 KIRAÇ daha teslim edildi
Emniyet'e 10 KIRAÇ daha teslim edildi
Emniyet'e 10 KIRAÇ daha teslim edildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İsmail Demir, İnceleme, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet'e 10 KIRAÇ daha teslim edildi - Son Dakika


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