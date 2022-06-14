Emniyet ek binası önünde drift atan sürücüye ağır ceza

ADANA - Adana'da emniyet ek binasının önünde drift atan sürücüye 9 bin 125 lira para, ehliyetine 60 gün el koyma ve otomobili 60 gün trafikten men cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı Adana Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası önünde meydana geldi. Bir kişi otomobiliyle bulvarda drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada 01 AP 996 plakalı otomobilin sahibini tespit etti. Polis yapılan tespit sonucunda adrese yapılan baskında otomobilin sahibini gözaltına alırken, otomobile de el koydu. Polis şahsa 9 bin 125 lira para, sürücünün ehliyetine 60 gün el koyma ve otomobili trafikten 60 gün men cezası uyguladı.

Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.