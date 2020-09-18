Emniyet ekipleri, Ayasofya'da korona virüse karşı broşür dağıttı - Son Dakika

Emniyet ekipleri, Ayasofya'da korona virüse karşı broşür dağıttı

Emniyet ekipleri, Ayasofya'da korona virüse karşı broşür dağıttı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vaka sayılarındaki artış sonrası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ayasofya'da "Yeni korona virüs ile mücadele de yapılması gerekenler"...

Emniyet ekipleri, Ayasofya'da korona virüse karşı broşür dağıttı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vaka sayılarındaki artış sonrası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ayasofya'da "Yeni korona virüs ile mücadele de yapılması gerekenler" isimli broşürü vatandaşlara dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 86 yıl sonra ibadete açılan yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Ayasofya'da uyarı amacıyla broşür dağıttı. "Yeni Korona virüs ile Mücadelede Yapılması Gerekenler" isimli broşürü vatandaşlara dağıtan ekipler, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.

Emniyet ekipleri, Ayasofya'da korona virüse karşı broşür dağıttı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, toplum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Emniyet ekipleri, Ayasofya'da korona virüse karşı broşür dağıttı - Son Dakika

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