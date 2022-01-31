Üye Girişi
Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi - Son Dakika

Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi

31.01.2022 13:54
Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi

Sivas'ta polis ekipleri olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzları önlemek adına şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde lastik denetimi yaparak yolcuları emniyet kemeri konusunda bilinçlendirdi.

Sivas'ta polis ekipleri olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzları önlemek adına şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde lastik denetimi yaparak yolcuları emniyet kemeri konusunda bilinçlendirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uzun yola çıkacak olan otobüslerde denetim yaptı. Emniyet ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürücülerini ve yolcularını çetin kış şartlarının yaşandığı bugünlerde dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı. Lastik denetimi de yapan ekipler yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda bilinçlendirme çalışması yaptı.

Aksaklığa rastlanılmadı

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun kış şartları yaşanan Sivas ilimizde öncelikle araçlarımızda kış lastiği denetimi yaptık. Daha sonra araçlarımızda şehirlerarası yolculuk yapan yolcularımıza emniyet kemerlerini takılması konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunduk. Yaptığımız denetimlerde aksaklığa rastlamadık. Bununla beraber yolcularımızı bilinçlendirdik" dedi. - SİVAS

Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi
Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi
Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi
Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi
Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:03:02. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement