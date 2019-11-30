Son Dakika Haberleri: Emniyet ekiplerinden polislik hayali kuran engelli kadına sürpriz
Son Dakika Güncel Emniyet ekiplerinden polislik hayali kuran engelli kadına sürpriz - Son Dakika

Emniyet ekiplerinden polislik hayali kuran engelli kadına sürpriz

6 saat önce

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polislik hayali kuran zihinsel engelli kadına polis kıyafeti hediye etti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polislik hayali kuran zihinsel engelli kadına polis kıyafeti hediye etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerle ilgili çalışmalara başlayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 yaşındaki Merve AslanOnikişubat ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Yüzde 70 zihinsel engeli bulunan Aslan'ın polislik hayalini öğrenen ekipler, genç kıza polis kıyafeti ve satranç takımı hediye etti. Polis kıyafetini giyen Aslan, polislere sarılarak teşekkür etti.

Aslan, hediye edilen satranç takımıyla ilk maçını polislerle yaptı.

Anne Münevver Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının polislere ve askerlere karşı aşırı sevgisinin olduğunu belirterek, "Polisler evimizi ziyaret ettiğinde kızım gerçekten çok mutlu oluyor. Birlikte vakit geçirdikten sonra eve gelen herkese anlatıyor. Evde de polisiye diziler izliyor." diye konuştu.

Emniyet ekiplerinden polislik hayali kuran engelli kadına sürpriz

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:19:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet ekiplerinden polislik hayali kuran engelli kadına sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]