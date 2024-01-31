Emniyet fotoğraflarını paylaştı! İşte kilise saldırganları

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İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları paylaşıldı. Kilise saldırganlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan 28 Ocakta dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından faillere yönelik yürütülen operasyonlarda, silahlı eylemi gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı. İfadeleri alınan 3'ü Türk toplam 28 zanlının TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor. Hücre üyelerinin Perşembe günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları paylaşıldı. Kilise saldırganlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte emniyetin paylaştığı fotoğraf;