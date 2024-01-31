Emniyet fotoğraflarını paylaştı! İşte kilise saldırganları

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları paylaşıldı. Kilise saldırganlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan 28 Ocakta dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından faillere yönelik yürütülen operasyonlarda, silahlı eylemi gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 şüphelinin de aralarında olduğu 51 şüpheli yakalanmıştı. İfadeleri alınan 3'ü Türk toplam 28 zanlının TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor. Hücre üyelerinin Perşembe günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekleri öğrenildi.
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları paylaşıldı. Kilise saldırganlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
İşte emniyetin paylaştığı fotoğraf;
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
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Son Dakika › Hukuk › Emniyet fotoğraflarını paylaştı! İşte kilise saldırganları - Son Dakika
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