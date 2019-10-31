Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı Kızılcahamam'da incelemelerde Bulundu
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı Kızılcahamam'da incelemelerde Bulundu

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı Kızılcahamam'da incelemelerde Bulundu

7 saat önce

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Kızılcahamam'da yeni emniyet binası inşaatı ve eski valilik tesislerinde incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı Kızılcahamam'da incelemelerde Bulundu, System.String[]

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Kızılcahamam'da yeni emniyet binası inşaatı ve eski valilik tesislerinde incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan ile Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Can Aksoy'un eşlik ettiği Çakıcı, yapımı devam eden yeni bina hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada yapımı devam eden Kızılcahamam'ın yeni emniyet binasının kısa zamanda ilçe halkının hizmetine sunulacağını belirtti.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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