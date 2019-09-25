Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular, dualarla uğurlandı
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Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular, dualarla uğurlandı

1 saat önce

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İbrahim Kulular, İl Emniyet Müdürlüğü önünde dualarla Ankara'ya uğurlandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular, dualarla uğurlandı, System.String[]

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İbrahim Kulular, İl Emniyet Müdürlüğü önünde dualarla Ankara'ya uğurlandı.


İl Emniyet Müdürlüğü önündeki uğurlamaya Kayseri Garnizon Komutanı Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın yaptırdığı dua sonrasında Ankara'ya uğurlandı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Ankara, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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