Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kulular: "Kayseri'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasını çökerttik"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İbrahim Kulular, düzenlenen veda yemeğinde Kayseri'de FETÖ'nün yeni yapılanmasını çökerttiklerini söyleyerek, "Bitmeyi bırakın, yeniden yapılanmaları var ve biz sonuna kadar kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen İbrahim Kulular için veda yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Kulular, FETÖ'nün terör ve istihbarat örgütü olduğunu ilk söyleyen kişilerden biri olduğunun altını çizdi. Bütün suçlarla mücadelesinin sonuna kadar kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Kulular, vatandaşların rahat uyumasını isteyerek, polisin her zaman görevi başında uyumadan güvenliği sağlayacağını belirtti. FETÖ'nün hala 132 ülkede faal olduğunu ve Türkiye hakkında kulis yaptığını söyleyen İbrahim Kulular, "Ben daha önce FETÖ'nün terör ve istihbarat örgütü olduğunu ilk söyleyenlerdenim ve hala bu iddiamın peşindeyim. Bu örgüt, yurt dışında 132 ülkede hala faal, hala ticaret yapıyor, hala okulları açık, hala toplantılar yapıp ve en kötüsü de Türkiye aleyhinde kulis yapmaktadır. Bu nedenle böyle bir örgütün bitmesi an meselesi olamaz. Mücadelemizin sonuna kadar süreceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Böyle bir örgütün, ülkenin bütün kollarına yayılmış, bütün sivil kuruluşlar dahil toplumda her yere yayılmış bir örgütle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Kulular, FETÖ'nün bitmekten ziyade yeni yapılanmalara girdiğini ama çalışmalarla onların da çökertildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen ay bildiğiniz gibi 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Kayseri'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasını çökerttik. Burada yeniden il imamı, memur imamı, mühendis imamı ve ablalar atamışlar. Bu operasyonda büyük bölge imamı olarak adlandırdığımız 27 kişiyi aldık, 19'u tutuklandı ve diğerleri de adli kontrol aldılar. Bitmeyi bırakın yeniden yapılanmaları var ve biz bunu sonuna kadar kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz. Kriptolar dahil hepsine yönelik mücadelemizi devam ettireceğiz."

Göreve geldikten sonra yeni bir ekip kurarak faili meçhul cinayetleri tek tek çözdüklerini ve çevre illere de bu konuda destek verdiklerini söyleyen İbrahim Kulular, "Göreve başladığımızda Kayseri'de faili meçhul cinayetler vardı. Cinayeti engellemek bizim asli görevimiz. Engelleyemedik diyelim, faili bulmak da asli görevimiz. İkisi olmazsa biz başarısız sayılırız dedim ve asayişte özel bir ekip kurduk. Bu arkadaşlarımız çok titiz çalışmalar yaptı. Bir arkadaşımız sadece 1 buçuk milyon telefon görüşmesini izledi ve gözleri bozuldu. Neticede Kayseri'nin şu anda faili meçhul cinayetleri şu anda tek tek çözüldü. Çoban cinayetleri gibi diğer faili meçhul cinayetler de çözüldü. Daha sonra da kayıplara geçtik. Şu anda da kayıpların üçünün cinayet olduğunu çözerek faillerini yakaladık. Komşu illere de yardım ediyoruz bu konularda" dedi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Kayseri Toplum Destekli Polislik Şubesinin başarılarını Türkiye 1.'si ve 3.'sü olarak 81 ilde karşılığını bulduğunu ve toplamda 32 tesis yaptıklarını söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sosyal projelerde, önce akülü araç projemizle 390 akülü aracı engelli kardeşlerimize hayırsever bir iş adamımızın desteği ile dağıttık. Diğer sosyal projelerimizde de Toplum Destekli Polislik (TDP) olarak, Türkiye birincisi ve üçüncüsü olarak 81 ilde karşılığını buldu. Polis karakolları ve merkezleri bakımsız bir durumdaydı geldiğimizde. Bunu belediye başkanlarımız ve kamu kurumlarımıza ilettik. Nasıl sağlık hizmetleri vatandaşın ayağına geliyorsa, güvenlik hizmetlerinin de vatandaşın ayağına gelmesi konusunda desteklerini aldık. 7 adet karakolumuz var ve toplamda da 32 tesis yaptık. Bunları tamamen kamu iş birliği ile gerçekleştirdik. Kayserimize ve polislerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımız huzurla uyusunlar, biz uyumuyoruz."

