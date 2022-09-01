Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu, Arnavutluk'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu, Arnavutluk'ta temaslarda bulundu

01.09.2022 18:26
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu, Arnavutluk'ta temaslarda bulundu

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve beraberindeki heyet, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in gözaltına alınması operasyonu kapsamında Arnavutluk'ta temaslarda bulundu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve beraberindeki heyet, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in gözaltına alınması operasyonu kapsamında Arnavutluk'ta temaslarda bulundu.

Holoğlu ve beraberindeki heyet, Arnavutluk Polisi Genel Müdür Vekili Tonin Votsay tarafından kabul edildi.

Arnavutluk Polisi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "aranan vatandaşın yakalanmasından dolayı teşekkürlerini ifade etmek üzere" Arnavutluk'u ziyaret eden Türk heyetine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu'nun başkanlık ettiği bildirildi.

Özer'in yakalanması operasyonunun başarıyla gerçekleşmesi nedeniyle Holoğlu'nun Türkiye İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü adına teşekkür ve takdirlerini ilettiği aktarılan açıklamada, "Türk polisi temsilcileri; FAST Albania, Kriminal Polis Departmanı, Elbasan Yerel Emniyet Müdürlüğü ve Avlonya Yerel Emniyet Müdürlüğünü bu operasyonun sonuçlandırılmasındaki mükemmel çalışmalarından dolayı takdir ettiler. Ayrıca, bu operasyonla ilgili hızlı bilgi alışverişi sağladıkları için Uluslararası İlişkiler Departmanına da teşekkür ettiler." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Votsay, Arnavutluk Polisinin ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok arama yaparak, aranan şahsın yakalanmasında azami ölçüde kararlılık gösterdiğini belirtti.

İkili iş birliği ile Türk Polisinin verdiği gerek lojistik gerekse de polis çalışanlarının eğitimindeki desteğe vurgu yağan Votsay, bunu çok değerli bir katkı olarak nitelendirdi.

Votsay'ın, görüşmede, özellikle de kriminal polis olmak üzere tecrübe deneyimi alanında ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi gereğine işaret ettiği aktarılan açıklamada, Türk polisi temsilcilerinin ikili iş birliğini takdir ettikleri ve bu iş birliğini daha da derinleştirmeye ve Arnavut polisine destek vermeye hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.???????

Kırmızı bültenle aranan ve 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Türkiye'ye iade edileceğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Faruk Fatih Özer, Thodex, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu, Arnavutluk'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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