Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi - Son Dakika
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Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi

21.05.2022 17:57
Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi

EMNİYET teşkilatı amir sınıfı personele ilişkin terfi kararları açıklandı.

EMNİYET teşkilatı amir sınıfı personele ilişkin terfi kararları açıklandı. 3 bin 688 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre; 2022 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Bu doğrultuda; 291 personel ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 148 personel üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 98 personel dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 76 personel emniyet amiri rütbesine, 221 personel başkomiser rütbesine, 2 bin 854 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi.Öte yandan birinci sınıf 131, ikinci sınıf 86, üçüncü sınıf 4, dördüncü sınıf 1 emniyet müdürü ve 3 emniyet amirinin, 2 yıl süreyle görevine devamına, 44 personelin ise emekliye sevkine karar verildi.


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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet teşkilatında, 3 bin 688 personel üst rütbeye terfi ettirildi - Son Dakika


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