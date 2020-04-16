Emniyet Genel Müdürlüğü: "23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü: '23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı... - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü: "23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı...

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü:

Emniyet Genel Müdürlüğü, 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 08:22 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Genel Müdürlüğü: "23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı... - Son Dakika
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