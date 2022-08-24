TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERASINDA - Son Dakika
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TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERASINDA

24.08.2022 14:59

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 260 kişinin hayatını kaybettiği, 30 bin 297 kişinin ise yaralandığı temmuz ayında meydana gelen ve mobese kamerasına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, 260 kişinin hayatını kaybettiği, 30 bin 297 kişinin ise yaralandığı temmuz ayında meydana gelen ve mobese kamerasına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarından Adana, Burdur, Hatay, İzmir, Kütahya, Malatya, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Tunceli de mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Trafik Başkanlığı verilerine göre temmuz ayında, Türkiye genelinde 213'ü ölümlü, 18 bin 693'ü yaralanmalı, 22 bin 857'si hasarlı olmak üzere toplam 41 bin 763 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 30 bin 297 kişi yaralandı, 260 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 7 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 1180'e çıktı. Temmuz ayında en çok kaza trafik kazası, İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 4 bin 503 kaza meydana geldi, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari oldu. Temmuzda 19 bin 254 sürücü de alkollü olarak araç kullanırken yakalandı. Denetimlerde 1 milyon 661 bin 318 trafik cezası uygulanırken, 108 bin 676 araç ise trafikten menedildi.

Öte yandan trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları, şöyle sıralandı

'Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmekö

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERASINDA - Son Dakika

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