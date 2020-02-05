Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Paterson şehrine atanan Türk emniyet müdürüne "başarı" diledi - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Paterson şehrine atanan Türk emniyet müdürüne "başarı" diledi

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine atanan Türk kökenli Emniyet Müdürü İbrahim Mike Baycora'ya yeni görevinde başarı diledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Paterson şehrine atanan Türk emniyet müdürüne

Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine atanan Türk kökenli Emniyet Müdürü İbrahim Mike Baycora'ya yeni görevinde başarı diledi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı olarak, Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başlayan Emniyet Müdürü İbrahim Baycora'ya görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

32 yıldır Paterson Polis Teşkilatı'nda çalışıyor

Paterson Polis Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesi'nde düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta Amerika'ya giden Baycora, Paterson şehrinde büyüdü. New Jersey Rutgers Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında diploma alan Baycora, 1988'de Paterson Polis Teşkilatı'na katıldı.

32 yıldır Paterson Emniyeti'nde görev yapan iki çocuk babası Baycora, yaklaşık 150 bin nüfusu bulunan Paterson şehrinin güvenlik ve asayişinden sorumlu olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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