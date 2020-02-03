Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı : Lise mezunu bekçinin maaşı 4 bin 527 TL - Son Dakika
Son Dakika Dünya Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı : Lise mezunu bekçinin maaşı 4 bin 527 TL - Son Dakika Dünya

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı : Lise mezunu bekçinin maaşı 4 bin 527 TL

28 dakika önce

Bekçi maaşlarının üniversite mezunu bazı memurların maaşlarından yüksek olduğuna yönelik haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Buna göre göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı : Lise mezunu bekçinin maaşı 4 bin 527 TL, System.String[]

Türkiye'de çarşı ve mahalle bekçilerinin arttırılan yetkileri gündemdeyken bu kez de maaşları tartışmalara yol açtı. Bekçi maaşlarının üniversite mezunu bazı memurların maaşlarından yüksek olduğuna yönelik haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.


Buna göre göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL. Lise mezunu ile üniversite mezunu arasında sadece 7 lira farkın olması dikkat çekti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:53 
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