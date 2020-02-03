Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı : Lise mezunu bekçinin maaşı 4 bin 527 TL

Türkiye'de çarşı ve mahalle bekçilerinin arttırılan yetkileri gündemdeyken bu kez de maaşları tartışmalara yol açtı. Bekçi maaşlarının üniversite mezunu bazı memurların maaşlarından yüksek olduğuna yönelik haberler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.



Buna göre göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL. Lise mezunu ile üniversite mezunu arasında sadece 7 lira farkın olması dikkat çekti.