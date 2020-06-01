Emniyet Genel Müdürlüğü Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya kanallarında yayınlanan içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği ayrıca aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edildiğini açıkladı.



EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanallarında yayınlanan içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği, ayrıca aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edildiği belirtilerek, "Yapılan çalışmalar neticesinde bu tarz yayın yapan içeriklerin kaldırılması ve şüphelilerin tespiti amacı ile ilgili Bakanlıklarımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız ile koordineli şekilde çalışmalar devam etmekte olup ayrıca suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin kaldırılması ve kanallarının birçoğunun kapatılması sağlanmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak geleceğimiz olan çocuk ve gençlerin bu tarz içeriklerden uzak kalmasını sağlamak adına Siber Devriye faaliyetlerimiz 7/24 esasına göre devam ettirilmektedir" denildi. - ANKARA