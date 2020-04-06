Son Dakika › Güncel › Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı - Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:34 Kaynak: AA
Son Dakika Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi