Emniyet Genel Müdürlüğü arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "PolisHavacılık İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında hasar tespit çalışmalarına havadan destek veriyor" denildi. Genel Müdürlük ayrıca yapılan çalışmanın görüntüsünü de paylaştı. (İHA)

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