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Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları Yayımlandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları Yayımlandı

07.07.2021 05:06
Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları Yayımlandı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları, 07 Temmuz 2021 Tarihli, 2021/307 Kararlı ve 31534 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı?.07. 07. 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürü değişmiş ayrıca 07. 07.

Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları, 07 Temmuz 2021 Tarihli, 2021/307 Kararlı ve 31534 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı?.

07. 07. 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürü değişmiş ayrıca 07. 07. 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 Emniyet Hizmetleri Sınıfında, 1 Mülki İdare Amiri Hizmetleri Sınıfı olmak üzere toplam 27 yurtdışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapılmıştır.

Buna göre;

S.

ADI SOYADI

MEVCUT GÖREVİ

YENİ GÖREVİ

1

FAHRİ BULUT

AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜRÜ

2

YAMAN AĞIRLAR

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

3

ARMAĞAN ADNAN ERDOĞAN

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRÜ

4

SADETTİN AKSOY

ÇANKIRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ

5

ALİ KEMAL KURT

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRÜ

AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

6

MEHMET ASLAN

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

7

ENGİN DİNÇ

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

8

FAHRİ AKTAŞ

GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ

9

HÜSEYİN AŞKIN

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

10

MAHMUT KARABULUT

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

11

MEHMET ŞAHNE

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

12

SARUHAN KIZILAY

SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRÜ

GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

13

KENAN AYDOĞAN

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ

TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRÜ

14

MUSTAFA EMRE BAŞBUĞ

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ

GAZİANTEP İL EMNİYET MÜDÜRÜ

15

GÖKSEL TOPALOĞLU

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRÜ

YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

16

YILMAZ DELEN

TUNCELİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

ÇANKIRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ

17

MEHMET HAKAN FINDIK

YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

18

AHMET METİN TURANLI

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

19

ATANUR AYDIN

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

VAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

20

LEVENT TUNCER

ASAYİŞ DAİRE BAŞKANI

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ

21

OĞUZHAN YONCA

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİ. BŞK. YRD.

IĞDIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

22

MUSTAFA ALÇALAR

A. S. MERMERCİ PMYO MÜDÜRÜ

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRÜ

23

ALİ TEMİZ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

24

SALAVAT METE PINAR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

25

ŞAKİR ENGİN KORKMAZ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

26

CELAL ÖZCAN

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ

27

KENAN KURT

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

28

AHMET KURT

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

KİLİS İL EMNİYET MÜDÜRÜ

29

ADNAN ÖZDEMİR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ

30

HALİT AZİZ YILMAZ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

SİİRT İL EMNİYET MÜDÜRÜ

31

BURHAN AKÇAY

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ

32

CEMAL DALMAN

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRÜ

33

TOLGA YILMAZ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

TUNCELİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

34

ŞÜKRÜ YAMAN

DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

AVUSTURYA VİYANA İÇİŞLERİ MÜŞAVİRİ

35

GÜNTER ŞENSES

KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜRÜ

BULGARİSTAN SOFYA İÇİŞLERİ MÜŞAVİRİ

36

MEHMET ERDUĞAN

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRÜ

BOSNA HERSEK SARAYBOSNA İÇİŞLERİ MÜŞAVİRİ

37

METİN ALPER

TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRÜ

SUDAN/ HARTUM

41

SELAMİ HÜNER

EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BELÇİKA/ BRÜKSEL

38

SUBUTAY ERASLAN

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

A. B. D/ NEW YORK BM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ

39

TEOMAN KURU

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

A. B. D/ WASHİNGTON

40

ABDULLAH DÜNDAR

ÖZEL HAREKAT BAŞKAN YARDIMCISI

AFGANİSTAN/ KABİL

42

DENİZ ALEMDAR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

ÇİN/ PEKİN

43

ALİ BAŞTÜRK

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ

DANİMARKA/ KOPENHAG

44

SEFER AKILLI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

FRANSA/ PARİS

45

NECMETTİN AKÇA

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

GÜRCİSTAN/ TİFLİS

46

VOLKAN İMİŞCİ

DIŞ İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANI

HOLLANDA/ LAHEY

47

KEMAL ŞAHİN

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME DAİRE BAŞKANI

İNGİLTERE/ LONDRA

48

CENGİZ ERİŞİR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

İRAN/ TAHRAN

49

GAFUR CEM CEHDİOĞLU

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

İTALYA/ ROMA

50

NAİM CENGİZ

ADANA POMEM MÜDÜRÜ

KANADA/ OTTOVA

51

LÜTFİ ÇİÇEK

İNTERPOL- EUROPOL DAİRE BAŞKANI

KATAR/ DOHA

52

İSMAİL AKINTÜRK

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

KAZAKİSTAN/ ASTANA

53

ÖZER KORKMAZ

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE HUDUT KAPILARI DAİRE BAŞKANI

KIBRIS/ LEFKOŞA

54

İSMAİL YILMAZ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

MACARİSTAN/ BUDAPEŞTE

55

İLKER ARSLAN

TANIK KORUMA DAİRE BAŞKANI

MAKEDONYA/ ÜSKÜP

56

MURAT KARAUSTA

BALIKESİR AYVALIK PMEM MÜDÜRÜ

ÖZBEKİSTAN/ TAŞKENT

57

RECEP AKCAN

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - POLİS BAŞMÜFETTİŞİ

ROMANYA/ BÜKREŞ

58

EMRULLAH GÖLCÜK

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKAN YARDIMCISI

RUSYA/ MOSKOVA

59

HİKMET ÖZMEN

ANKARA PMEM MÜDÜRÜ

UKRAYNA/ KİEV

60

UYGAR ELMASTAŞI

HAVACILIK DAİRE BAŞKANI

YUNANİSTAN/ ATİNA

61

GÜRSEL YILDIZ

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

62

ÇETİN BOZKUŞ

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISI

63

BÜLENT ŞENSOY

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

64

HÜSEYİN GÖLLÜCE

IĞDIR EMNİYET MÜDÜRÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

65

METİN AKAY

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

66

ÖMER FARUK KARATAŞ

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fındık, Polis, Atama, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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