Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak...
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak...

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak...

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili...

Emniyet Genel Müdürlüğü:

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır." - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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