Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak...
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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili...
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Barış Pınarı Harekatı üzerinden ülkemiz aleyhinde kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerimizin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır." - ANKARA
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