Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim durumunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim durumunu açıkladı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim durumunu açıkladı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706 çarşı ve mahalle bekçisinin yüzde 60,9'unun lise, yüzde 15,91'inin yüksekokul, yüzde 20'sinin lisans ve yüzde 0,15'inin yüksek lisans mezunu olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim durumunu açıkladı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706 çarşı ve mahalle bekçisinin yüzde 60,9'unun lise, yüzde 15,91'inin yüksekokul, yüzde 20'sinin lisans ve yüzde 0,15'inin yüksek lisans mezunu olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi'nin TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleriyle ilgili bazı basın yayın organlarınca kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği belirtildi.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapacak olanların, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 3 ay süreyle üst düzey eğitime tabi tutulduğu ve bu eğitimi başarıyla sonlandıranların görev yapacakları illere gönderildiği kaydedildi.

Bekçilerin gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce iki ay uygulamalı eğitimden geçirildiği ifade edilen açıklamada, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başladıktan sonra da belli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Teşkilatımız bünyesinde halen 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır. Bunlardan 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706'sının 12 bin 1'i (yüzde 60,90) lise, 3 bin 137'si (yüzde 15,91) yüksekokul, 3 bin 943'ü (yüzde 20) lisans ve 29'u (yüzde 0,15) ise yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır."

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet, bekçilerin eğitim durumlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:36:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim durumunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]