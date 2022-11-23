Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti! Düzce depremi sonrası provokatif paylaşım yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti! Düzce depremi sonrası provokatif paylaşım yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldı

23.11.2022 23:48

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada Düzce depreminin ardından yeni bir deprem beklendiği yönündeki yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1'i ağır 93 kişi yaralandı. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan bir deprem daha olabilir şeklindeki paylaşımlara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi.

"PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi vurgulanarak "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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DÜZCE'DE SON DURUM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 4,3 olan 150 artçı sarsıntı kaydedildi.

KONTROL AMAÇLI ENERJİ KESİNTİLERİ UYGULANIYOR

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ayrı bir açıklamamada "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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