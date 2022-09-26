Aramalarda 853 kilogram esrar, 181 kilogram skunk, 117 kilogram eroin, 71 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 kilogram kokain, 12 kilogram bonzai, 437 bin uyuşturucu hap, 294 bin sentetik ecza, 980 kök kenevir ve 74 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Narkotik operasyonlarında bir haftada 5 bin 311 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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