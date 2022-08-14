Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır

14.08.2022 13:40

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında çıkan bazı soruların bir yayınevine ait sorularla aynı olduğu iddiaları sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polislik sınavları için kitaplar hazırlayan bir yayına ait "Misyon Koruma Deneme" kitabındaki sorularının, 26 Haziran 2022'deki Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7'nci dönem sınavında da çıktığını öne sürdü.

EGM'DEN JET YANIT

EGM'den yapılan yazılı açıklamada ise PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nın, sivilden polis memuru ya da polis amiri alımına yönelik bir sınav olmadığı belirtilerek, "Bir meslekte yükselme, yani polis memurluğundan polis amirliğine geçiş sınavıdır. Sınav, 3201 sayılı Kanunun 55'inci maddesi çerçevesinde çıkarılan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim - Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır" denildi.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Sınavın üç aşamadan oluştuğu ve ilk aşamasının, ilgili yönetmeliğin 16'ıncı maddesinde belirtilen konuları ölçmeyi amaçlayan yazılı sınav olduğu ifade edilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu sınav, ulusal düzeyde çeşitli meslekte yükselme sınavlarını başarı ile yapan Anadolu Üniversitesi tarafından yıllardır yapılmaktadır. En son 26 Haziran 2022 tarihinde yapılan PAEM 7 yazılı sınavı ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiği tespit edilmiştir. Anadolu Üniversitesi'nin 13 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, yazılı sınavın genel kültür, tarih ve mevzuat konuları her yıl farklı şekilde ifade edilerek yapıldığı vurgulanarak, sınavda çıkan soruların hiçbiri iddia edilen deneme sınavındaki sorular ile aynı olmadığı ve dolayısıyla sınava yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu gösterilmiştir. İkinci aşama ise ilgili yönetmeliğin 18'inci maddesi kapsamında adayların bedeni kabiliyet ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavıdır.

"İNCELEME, SORULARIN HİÇBİRİNİN AYNI OLMADIĞINI ORTAYA ÇIKARDI"

Üçüncü aşama ise adayları, yönetmeliğin 19'uncu maddesinde belirtilen özellikler kapsamında test etmeyi amaçlayan sözlü sınavdır. Üç aşamanın her birinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda toplamda en fazla puanı alan adaylar yukarıdan aşağıya sıralanmakta, kazanan ve yedek adaylar belirlenmektedir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır."

YORUMLAR
500
Emniyet'ten Polis Amirleri Eğitimi Merkezi sınavıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması Emniyet'ten Polis Amirleri Eğitimi Merkezi sınavıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması Hatay'da trafik kazaları kamerada Hatay'da trafik kazaları kamerada
Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, PAEM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet, 'PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı' iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:54 Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var
13:44 Nurgül Yeşilçay derin dekolteli elbisesiyle dans etti: Ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı
13:40 Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır
13:07 Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı
13:38 Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor
12:27 Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı
12:24 Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
12:11 Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle buluştu: 2015 yılından bu yana 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi
11:41 Konya'da şaşkına uğratan anlar! İslami Dayanışma Oyunları'nda bir yarışmacı haç çıkardı
11:26 Türkiye'de yaşandı! Yılan, avcı kartalın sonu oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 14:29:41. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement