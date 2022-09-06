EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak

06.09.2022 15:11
EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın "EGM, polislerin promosyonunu aldı" şeklindeki iddiası hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında, polislerin maaş promosyonu hakkında, "Polisin promosyonuna çöken EGM'den ses yok. Üç maymun hikayesinde olduğu gibi görmedim, işitmedim, konuşmuyorum noktasındalar ancak Türkiye polisin sesine ses oluyor" dedi. EGM'den bu açıklamalarla ilgili hamle geldi. Müdürlük, Bakan'ın sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

"BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRİLİYOR"

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türk polis teşkilatının kurulduğu günden bu yana tarihi başarılara imza attığı, günümüzde ise en başarılı dönemini geçirdiği bildirildi. PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörle mücadelede önemli başarılar sağlanırken her türlü suç ve suçluyla mücadeleye devam edilerek özellikle organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe indirildiği kaydedildi.

"YÜZDE 188 ARTIŞ SAĞLANDI"

Yaşanan sürecin vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken birtakım odakları ise son derece rahatsız ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bu odaklar, son olarak dillerine personelimizin promosyon sözleşmesini dolamışlardır. Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18 Mart 2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk polis teşkilatının tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir. Henüz bu görüşmeler sonuçlanmamışken, maaş promosyonu üzerinden algı operasyonuna girişmek, bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu, büyük fedakarlıklarla görev yapmakta olan meslektaşlarımızın çalışmalarına destek değil adeta köstek olmaktır. Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

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