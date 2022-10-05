EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi - Son Dakika
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EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

05.10.2022 16:26
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2017-2022 yıllarında suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 600 suç organizasyonunun çökertildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 5 bin 336 şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerin arasında "baron" olarak tabir edilen suç örgütü yöneticilerinin de olduğu bilgisi verildi.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi - Son Dakika
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