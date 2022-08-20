EGM'den 'maaş promosyonu' açıklaması - Son Dakika
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EGM'den 'maaş promosyonu' açıklaması

20.08.2022 11:49
EGM'den 'maaş promosyonu' açıklaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), teşkilat mensuplarının maaş promosyonuyla ilgili iddialara yönelik, "Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), teşkilat mensuplarının maaş promosyonuyla ilgili iddialara yönelik, "Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, FETÖ ile aynı dili kullanan ve uzun zamandır teşkilata yönelik dezenformasyon faaliyeti yürüten bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilmeye çalışılan, teşkilat mensuplarının maaş promosyonlarına ilişkin asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Personelin, 2022- 2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolünün, 18 Mart 2022'de Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. ile imzalandığı ve promosyon ödemelerinin 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığı vurgulanarak, şöyle denildi: "Promosyon ihalesine, ilgili teknik şartnamenin 'bankanın her il merkezinde asgari bir şubesi bulunacaktır' şartını sağlayan 3'ü kamu, 1'i özel olmak üzere toplam 4 banka davet edilmiş; Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 TL teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 TL'lik teklifini daha sonra 300 TL'ye çıkararak en yüksek teklifi vermiştir. Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank'ın 300 TL'lik teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır. Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 TL'lik ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır. Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir. Maaş protokolü, il emniyet müdürlükleri mevcut protokollerinin süresi bittikçe dahil olabilecek şekilde düzenlenmiştir."


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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