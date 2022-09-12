Emniyet'ten son 3 yıldaki toplumsal eylem ve etkinliklere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Emniyet'ten son 3 yıldaki toplumsal eylem ve etkinliklere ilişkin açıklama Açıklaması

12.09.2022 18:03
Emniyet'ten son 3 yıldaki toplumsal eylem ve etkinliklere ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye genelindeki toplumsal eylem ve etkinliklerin yüzde 99'undan fazlasının herhangi bir müdahale olmaksızın, huzur ve güven ortamı içinde yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye genelindeki toplumsal eylem ve etkinliklerin yüzde 99'undan fazlasının herhangi bir müdahale olmaksızın, huzur ve güven ortamı içinde yapıldığını bildirdi.

EGM'nin açıklamasında, kanuna aykırı eylemlerde müzakerelere kapalı gruplara karşı son çare olarak yasaların verdiği yetki çerçevesinde orantılılık ilkesine uygun müdahale edildiği belirtildi.

Son 3 yıllık dönemi kapsayan verilere bakıldığında müzakerenin öne çıktığı, müdahale oranlarının ise gerilediğinin görüldüğü ifade edilen açıklamada, 2020'de kanuna aykırı düzenlenmek istenen eylemlerin binde 8'ine ve 2021'de binde 6'sına müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2022'de 5 Eylül itibarıyla müdahale oranın binde 5'e düştüğü bildirilerek, şu bilgiler verildi:

"2020 yılında 5 milyon 477 bin kişinin katıldığı 34 bin 79 eylem ve etkinlik gerçekleşti. Kanuna aykırı 449 eylem yapılmak istendi, bunlardan 191'i müzakereyle sonlandırıldı. Müzakereyle sonuç alınamayan 258 eyleme ise müdahale edildi. Müdahale oranı binde 8 olarak kayıtlara geçti.

Pandemi kısıtlamalarının gevşediği 2021'de eylem ve etkinlik ile katılımcı sayısı artmasına rağmen müdahale edilen eylem sayısı düştü. 10 milyonu aşkın kişinin katıldığı 46 bin 555 eylem ve etkinliğin 774'ü kanuna aykırı olarak yapılmak istendi. Bu eylemlerden 496'sı müzakereyle sonlandırıldı, 278'ine ise müdahale edildi. Müdahale oranı 2021'deki eylem ve etkinlikler içinde binde 6'da kaldı."

2022'deki müdahale edilen eylem ve etkinlik sayısı

Müdahale edilen eylem ve etkinlik sayısının 2022'de bir önceki yıla göre daha da azaldığına işaret edilen açıklamada, "Yaklaşık 42 bin eylem ve etkinliğe 14 milyondan fazla kişi katıldı. 488 kanun dışı eylemin 257'si müzakereyle noktalandı, 291 eyleme müdahale edildi. Müdahale oranı binde 5 oldu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Türkiye genelinde meydana gelen toplumsal eylem ve etkinliklerin yüzde 99'undan fazlası, herhangi bir müdahale olmaksızın, huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet'ten son 3 yıldaki toplumsal eylem ve etkinliklere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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