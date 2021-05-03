EGM'den 1 Mayıs'taki kanun dışı etkinlikler hakkında açıklama - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü'nde kanuna aykırı 29 eyleme müdahalede edildiğini ve bu eylemleri düzenleyen 394 şahsın yakalandığını açıkladı.

EGM, 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü ile ilgili 11 bin 378 kişinin katılımı 74 ilde 253 etkinlik düzenlendiğini, 1 Mayıs günü kanuna aykırı düzenlenen 29 eyleme de müdahale edilerek 394 kişinin yakalandığını bildirdi. Konuya ilişkin EGM tarafından yapılan açıklama, "19 Nisan-01 Mayıs 2021 tarihleri arasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili olarak 74 ilimizde 11 bin 378 kişinin katılımıyla 253 etkinlik düzenlenmiştir. 1 Mayıs 2021 tarihinde izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek 394 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 118'ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı, 169 şahıs hakkında diğer suçlardan adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA