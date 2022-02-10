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Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu

10.02.2022 09:58

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1'i erkek 3 kadını 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu

HATAY - Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD- YPG terör örgütü mensubu 1'i erkek 3 kadını 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile birlikte yakaladığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, canlı bomba saldırısı hazırlığında olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadını yakaladığını duyurdu. Örgüt mensuplarının, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır haldeki 13 kilogramlık C4 patlayıcı ve telefon düzeneğine bağlı 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandığı aktarıldı. Zanlıların Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahısta gözaltına alınırken, yakalanan şahsın çektiği fotoğrafları para karşılığında terör örgütlerine sattığını alınan ifadesinde itiraf ettiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Terör, Hatay, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu - Son Dakika
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