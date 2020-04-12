Emniyet Genel Müdürlüğü havadan denetimleri kamuoyu ile paylaştı - Son Dakika

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Emniyet Genel Müdürlüğü havadan denetimleri kamuoyu ile paylaştı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasağı bulunan illerde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlar devriye uçuşları yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasağı bulunan illerde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlar devriye uçuşları yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Covid19 ile mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında, 7 bölgede özellikle sokağa çıkma yasağı kararı uygulanan büyükşehirlerde, Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter, uçak, İHA ve dronlarla devriye uçuşları yapıldığını duyurdu. Devriye uçuşlarına ilişkin görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.
(İrfan Çalışkan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:10 Kaynak: İHA
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